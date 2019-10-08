نبيلة عبيد ومحمود قابيل في مهرجان الإسكندرية السينمائي

ألقت النجمة نبيلة عبيد كلمتها في مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته ال 35، قائلة: لا أتذكر الكلمة التي قمت بتحضيرها وأنا سعيدة بتكريم مهرجان الإسكندرية لأنه تكريم ذو مذاق خاص ومختلف خاصة وأنه سبق لي الحصول علي

جائزة من المهرجان من قبل.

وأكد النجم محمود قابيل أنه يعشق الإسكندرية وأهلها وتوجه بالشكر للناقد الأمير أباظة وكل من عمل معه في مسيرته الفنية سواء ظهروا أمام الكاميرا

او خلفها وقام بإهداء الجائزة لزملاءه وقت عمله في الجيش المصري الدفعة 49 حربية.

وانتهي حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية بعرض فيلم "70 ألف دولار"، والفيلم مدته 100 دقيقة، وبطولة تمثيل إيما سواريز، وناتالي بوزا، وهوجو سيلفا، ودانيل بيريز برادا، وإخراح كولدو سيرا الذي سيتم تكريمه في هذه الدورة.