بدأت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح الدورة 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي" بأوبرا الإسكندرية "سيد درويش" بحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان والدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما وحشد كبير من نجوم وصناع الفن. وبدأ الحفل بتابلوهات استعراضية غنائية بعنوان 100 سنة ثورة من إخراج عادل عبده تستعرض التاريخ المصري منذ بدايته مرورا بحرب أكتوبر المجيدة وانتهاء بثورة المصريين ضد حكم الإخوان ووصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي السلطة. يذكر أن إدارة المهرجان قامت بمنح درعها المخرج الكبير محمد فاضل الذي عبر عم سعادته بهذا التكريم خاصة وأنه يأتي من مهرجان يحرص دائما علي حضوره وأكد أنه يعتبره تكريم بطعم الجائزة لأنه موجه من مهرجان كبير تقيمه جمعية كتاب ونقاد السينما وقام بإهداء الجائزة للفنانة فردوس عبد الحميد زوجته ورفيقة دربه وكل من عمل معهم في مشواره الفني. درعها المخرج الكبير محمد فاضل الذي عبر عم سعادته بهذا التكريم خاصة وأنه يأتي من مهرجان يحرص دائما علي حضوره وأكد أنه يعتبره تكريم بطعم الجائزة لأنه موجه من مهرجان كبير تقيمه جمعية كتاب ونقاد السينما وقام بإهداء الجائزة للفنانة فردوس عبد الحميد زوجته ورفيقة دربه وكل من عمل معهم في مشواره الفني.

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