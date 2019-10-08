اختيار كريم أسامة لتقديم المهرجان الدولي للباس التقليدي بالجزائر

وقع اختيار اللجنة المنظمة للمهرجان الدولي للباس التقليدي الجزائري برئاسة المصممة الجزائرية حفيظة ريكي وشركة الإنتاج “NexusCrops” على الفنان والإعلامي كريم أسامة، لتقديم فعاليات الحفل والذي من المقرر انطلاقه يومي 9 و10 أكتوبر الجاري بالجزائر. ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الصف الأول المصريين و الجزائريين في إطار تبادل الثقافات وللتعريف بالتراث الجزائري. حضور عدد كبير من نجوم الصف الأول المصريين و الجزائريين في إطار تبادل الثقافات وللتعريف بالتراث الجزائري. والجدير بالذكر أن كريم أسامة ترأس مؤخرًا منصب رئيس لجنة الأفلام بمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، وإخراج عدة أعمال منها فيلم كبير الحلم الحائز على درع أكاديمية الفنون وجائزة التميز في الإخراج عن إعلان مهرجان المسرح العالمي 2014، بالإضافة إلى مشاركته في أكثر من 16 عملًا درامي، كما نال "كريم " شهرته في مجال تقديم أشهر المهرجانات الخاصة بعالم الموضة والجمال فى مصر.

الدولى للمسرح الشبابي، وإخراج عدة أعمال منها فيلم كبير الحلم الحائز على درع أكاديمية الفنون وجائزة التميز في الإخراج عن إعلان مهرجان المسرح العالمي 2014، بالإضافة إلى مشاركته في أكثر من 16 عملًا درامي، كما نال "كريم " شهرته في مجال تقديم أشهر المهرجانات الخاصة بعالم الموضة والجمال فى مصر. Advertisements

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