من الأوبرا.. انطلاق مهرجان الإسكندرية السينمائي فى دورته الـ 35

بدأت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح الدورة 35 من مهرجان الإسكندرية السينمائي" بأوبرا الإسكندرية "سيد درويش" بحضور الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان والدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما وحشد كبير من نجوم وصناع الفن.

وبدأ الحفل بتابلوهات استعراضية غنائية بعنوان 100 سنة ثورة من إخراج عادل عبده تستعرض التاريخ المصري منذ بدايته مرورا بحرب أكتوبر المجيدة وانتهاء بثورة المصريين ضد حكم الإخوان ووصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي السلطة.

وقام بتقديم الحفل الإعلامية بوسي شلبي والدكتور إبراهيم الكرداني لاستعراض مسابقات المهرجان ولجان تحكيمه، كما تم عرض فيديو لإحياء ذكري نجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا هذا العام.

ورحب الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان بحضور المهرجان ووجه الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة ومحافظ الإسكندرية وكافة جمعيات المجتمع المدني التي حرصت علي دعم المهرجان.

وتوجهت للدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بالشكر لإدارة مهرجان الإسكندرية وأعربت عن سعادتها بالجهود المبذولة وعودة المهرجان لدار الأوبرا من جديد.

وقام الناقد الأمير أباظة بمنح درع المهرجان للفنانة الكبيرة نبيلة عبيد وسبق التكريم عرض فيلم قصير عن مشوارها السينمائي الكبير.

وقالت النجمة نبيلة عبيد: لا أتذكر الكلمة التي قمت بتحضيرها وأنا سعيدة بتكريم مهرجان الإسكندرية لأنه تكريم ذو مذاق خاص ومختلف خاصة وأنه سبق لي الحصول علي جائزة من المهرجان من قبل.

كما قامت إدارة المهرجان بمنح درعها المخرج الكبير محمد فاضل الذي عبر عم سعادته بهذا التكريم خاصة وأنه يأتي من مهرجان يحرص دائما علي حضوره وأكد أنه يعتبره تكريم بطعم الجائزة لأنه موجه من مهرجان كبير تقيمه جمعية كتاب ونقاد السينما وقام بإهداء الجائزة للفنانة فردوس عبد الحميد زوجته ورفيقة دربه وكل من عمل معهم في مشواره الفني.

كما قامت إدارة المهرجان بمنح درع دورتها أيضا إلي الفنان القدير محمود قابيل الذي استقبله الحضور بتصفيق أحد خاصة وأنه أحد أبناء محافظة الإسكندرية.

وأكد النجم محمود قابيل أنه يعشق الإسكندرية وأهلها وتوجه بالشكر للناقد الأمير أباظة وكل من عمل معه في مسيرته الفنية سواء ظهروا أمام الكاميرا او خلفها وقام بإهداء الجائزة لزملاءه وقت عمله في الجيش المصري الدفعة 49 حربية.

ومنحت إدارة المهرجان درعها أيضا للفنان اللبناني رفيق علي أحمد الذي أكد أنه تربي علي الافلام المصرية ونجومها ولهجتهم المميزة وختم كلمته قائلا محروسة يا مصر

وكرمت إدارة المهرجان أيضا المخرج التونسي الكبير رشيد فرشو الذي اعرب عن فخره بهذا التكريم وانه يعتبره

الأهم في مسيرته لأنه يأتي من بلده الثاني مصر التي منحته العديد من الفرص واستقبلته بترحاب وختم كلمته قائلا تحيا مصر وتحيا تونس.

وتشهد دورة هذا العام عددا كبيرا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو عروض الأفلام، والإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية.

ويكرم المهرجان هذا العام الفنانة نبيلة عبيد والذي أطلق اسمها على الدورة الـ35 حيث يتضمن التكريم إصدار كتاب عن مشوارها الفني من إعداد الإعلامية شيرين عبد الخالق، كما تشهد الدورة نفسها تكريم عدد من الأسماء المصرية والعربية في مقدمتهم الفنان محمود قابيل، والذي يصدر كتاب عن مشواره الفني من إعداد الكاتبة انتصار دردير ، المخرج محمد فاضل ويصدر كتاب عنه من إعداد د.وليد سيف، واسم الناقد أحمد رأفت بهجت، والممثل اللبناني رفيق علي أحمد، وأخيرا منح وسام البحر المتوسط للمخرج التونسي رشيد فرشيو.

ومن المقرر أن تقام عروض أفلام المكرمين مثل "الراقصة والسياسي" للفنانة نبيلة عبيد، و"يوم الكرامة" للفنان محمود قابيل، و"حب في الزنزانة" للمخرج محمد فاضل.

كما تشهد فعاليات المهرجان الاحتفال بمئويات عدد كبير من المبدعين في مقدمتهم مئوية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، حيث من المقرر أن يتم تكريم اسمه، ويتسلمه نجله المهندس محمد عبد القدوس، إلى جانب إصدار كتاب عنه تأليف الكاتبة أمال عثمان، وندوة مع عرض فيلم "أبي فوق الشجرة"، كما سيتم الاحتفال بمئوية المخرج حسن الإمام و من خلال تكريم اسمه، ويتسلم التكريم ابنته الكاتبة زينب الإمام، إلى جانب إصدار كتاب عنه يتضمن مقالات نقدية عن أعماله، وعرض فيلم "بين القصرين"، وكذلك مئوية المخرج عز الدين ذو الفقار حيث يتسلم التكريم زوجته الفنانة كوثر شفيق، إلى جانب عرض فيلم "امرأة على الطريق"، وإصدار كتاب.

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ويحتفل المهرجان أيضا بمئوية ثورة 19 من خلال ندوة بعنوان "100 سنة ثورة" وكتاب يقدمه الناقد عماد النويري، والاحتفال بمرور 150 سنة على إنشاء الأوبرا الخديوية من خلال عرض فيلم "حريق الأوبرا"، إلى جانب ندوة مع المخرج كمال عبد العزيز.

ويتضمن المهرجان هذا العام 5 مسابقات هم "الأفلام الروائية الطويلة" وتضم لجنة تحكيم برئاسة الفنان محيي إسماعيل، وعضوية الفنان المغربي محمد مفتاح، المخرج والمنتج

الإسباني كارلوس تاليفير، الفنانة والمنتجة الألمانية كارين أنجل، المخرج الفرنسي بيير هنري ديلو، الفنانة الكرواتية ساندرا لوناري، ويتنافس في هذه المسابقة 15 فيلما من دول البحر المتوسط هم "سوريا، إسبانيا، اليونان، كرواتيا، تركيا، فلسطين، لبنان، سلوفينيا، الجبل الأسود، صربيا، المغرب، مالطا، الجزائر، فرنسا، إيطاليا.

أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية فيتنافس فيها 34 فيلما، منها أفلام من مصر وهي "ليلة الميلاد" للمخرج أحمد عماد، و"نجوى الحلبية" للمخرج مهند الكاشف، ويدور حول سيدة من صعيد مصر تعيش في جلباب الرجال رغمًا عنها.

أما باقي الأفلام فتشارك من دول اليونان، المغرب، فرنسا، تونس، إسبانيا، سوريا، الجبل الأسود، مالطا، لبنان، الجزائر، فلسطين، إيطاليا، ألبانيا، البوسنة والهرسك، كرواتيا، ويرأس لجنة التحكيم المخرج عادل أديب، وعضوية الفنان طارق عبد العزيز

الفنانة الفرنسية أنجليك كافالاري، المخرج اللبناني إلياس خلاط، الكاتبة الكرواتية جيلينا بلجان، توني بارنس مخرج من مالطا، والفنانة والمخرج الجزائرية ياسمين شويخ.

بينما يتنافس في مسابقة محمد بيومي للفيلم المصري القصير 16 فيلما، ويرأس لجنة التحكيم الكاتب عبد الرحيم كمال، وعضوية الفنانة رانيا فريد شوقي، المخرجان عمرو عابدين، عصام حشمت، المؤلف يحيى عزمي.

فيما يتنافس في مسابقة نور الشريف للأفلام العربية الطويلة 13 فيلما، بينهم فيلم مصري واحد وهو "ورقة جمعية" للمخرج أحمد البابلي، وبطولة لوسي التي من المقرر أن تحضر فعاليات المهرجان، إلى جانب سهر الصايغ، أحمد صيام، ومحمد عادل.

ويرأس لجنة تحكيم المسابقة الفنانة لبلبة، وعضوية الفنانة المغربية فاطمة خير، الفنان العراقي جمال أمين الحسني، المنتج التونسي علي الزعيم، الفنانة السورية ليلى جبر، المخرجة سارة جاد الله من السودان، والناقدة البحرينية منصورة الجمري.

وأخيرا مسابقة السيناريو والتي يترأس لجنة تحكيمها دكتور حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام السابق، وعضوية الناقد السينمائي وليد سيف، والمؤلفة علا عز الدين.

وبالنسبة للعروض الخاصة بدولة إسبانيا ضيف شرف المهرجان، فيعرض 4 أفلام هم " الخلية المزدوجة، مواجهة الرياح، غارق في الحب، والذكرى الأولى"، كما يُكرم من إسبانيا المخرج كولدو سييرا، والفنان هوجو سيلفا، إلى جانب المخرجة الفرنسية ناتالي باي.

وتقام أيضا ورشتان على هامش المهرجان الأولى بعنوان "السينما و التجريب" ويقام من خلالها ندوة للمخرج الفرنسي جيرار كوران، وأخرى للمخرج الفرنسي هوجو فيرلاند، أما الورشة الثانية بعنوان "دروس السينما" وتضم 4 ورش مدة كل ورشة 6 ساعات على محاضرتين، لتكون الأولى في المونتاج وتحاضر فيها د.غادة جبارة، ومحاضرة في الإخراج للمخرجة هالة خليل، وفي التصوير للمخرج ومدير التصوير كمال عبد العزيز، وأخرى في السيناريو للمؤلف ناصر عبد الرحمن.

كما يشهد المهرجان تنظيم معرض صور 35 سنة مهرجان، وآخر لبوسترات المهرجان، وعروض خاصة لأفلام وزارة التضامن الاجتماعي، ويوم خاص لأفلام طلبة الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والعلوم والنقل البحري.

وانتهي حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية بعرض فيلم "70 ألف دولار"، والفيلم مدته 100 دقيقة، وبطولة تمثيل إيما سواريز، وناتالي بوزا، وهوجو سيلفا، ودانيل بيريز برادا، وإخراح كولدو سيرا الذي سيتم تكريمه في هذه الدورة.

تدور قصة الفيلم حول "راكيل" وهي فتاة يائسة تحتاج للمال وتحديدا لـ35000 يورو لتحقيق حلما كبيرا لها، فتخوض رحلة للحصول على قرض من البنك، وفي يوم استلامها المبلغ تحدث المفاجأت.