"ليل خارجي".. يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان مالمو

منحت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد في دورته التاسعة منذ قليل فيلم "ليل خارجي" جائزة أفضل فيلم بالمهرجان، وتسلم الجائزة كل من الفنان شريف الدسوقي والفنان منى هلا.



ويشار إلى أن اللجنة ضمت في عضويتها كل من النجمة ليلى علوي والمخرج التونسي الكبير رضا الباهي والناقد

العراقي قيس قاسم.



وكان الفيلم قد حصد العديد من الجوائز منها جائزة أفضل سيناريو بمهرجان مكناس المغربي، كما حصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وفاز أيضا أحد أبطاله الفنان شريف الدسوقي بجائزتين اخرهما جائزة التمثيل الخاصة من

جمعية كتاب ونقاد السينما االمصرية وجائزةأفضل ممثل في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤٠ وعدة جوائز اخرى.



ويذكر ان "ليل خارجي" بطولة كل من كريم قاسم ومنى هلا وشريف الدسوقي ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم بترتيب ظهورهم بالعمل علي قاسم وأحمد مجدي وبسمة وأحمد مالك وعمرو عابد، تأليف شريف الالفي، إخراج أحمد عبد الله السيد، وإنتاج هالة لطفي