فيلم ليل خارجي يحصد جائزة أفضل فيلم روائي بمهرجان مالمو

عبر الفنان شريف دسوقي عن سعادته بعد حصول فيلم "ليل خارجي"، الذي يقوم ببطولته علي جائزة أفضل فيلم روائي طويل من مهرجان مالمو للسينما العربية، المقام فى السويد.

فكتب دسوقي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك": "الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا.. الجائزة الحامسة لليل

خارجي.. جائزة أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان مالمو للأفلام العربيه".

يشار إلي أن "ليل خارجي" بطولة كريم قاسم، منى هلا، شريف قاسم، ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم على قاسم، أحمد مجدى،

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أحمد مالك، بسمة، عمرو عابد، وصبرى عبد المنعم، تأليف شريف الألفى ومن إخراج أحمد عبد الله السيد.

يذكر أن فيلم "ليل خارجي" فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، كما فاز الفنان شريف دسوقى جائزة التمثيل الخاصة من جمعية كتاب ونقاد السينما المصرية، وجائزة أفضل ممثل فى المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ40.