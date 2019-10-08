مجد القاسم ينعى طلعت زكريا بكلمات مؤثرة

نعى الفنان مجد القاسم الفنان الراحل طلعت زكريا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وأعرب مجد القاسم عن حزنه الشديد لرحيل طلعت زكريا قائلًا: "إن لله و إن إليه راجعون.. وداعًا الفنان طلعتزكريا هتوحشنا افيهاتك.. الله يتغمد الفقيد برحمته و لأسرته خالص التعازي".
يذكر أن النجم طلعت زكريا وُلد في 29 مارس 1960، في الإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهابفي أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقًا، اشتهر بطباخ الرئيس وهو نفس الاسم لأشهر أفلامه والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، إلا أنه رحل عن عالمنا عن ظهر اليوم، عمر يناهز الـ 58 عامًا، بعد صراع مع المرض.
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