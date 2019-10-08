رامي صبري يعزي أسرة طلعت زكريا

قدم الفنان رامي صبري التعزية لأسرة ومحبين الفنان القدير طلعت زكريا، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "البقاء لله".
يذكر أن الفنان الراحل طلعت زكريا شارك في العديد من الأفلام على مدار مسيرتهالفنية ومن أبرز أعماله: "طباخ الريس"، "التجربة الدينماركية"، "سيد العاطفي"، "حليمو اسطورة الشواطئ".
وجدير بالذكر أن النجم طلعت زكريا وُلد في 29 مارس 1960، في الإسكندرية، وفي سبتمبر2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله بغيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، اشتهر بطباخ الرئيس وهو نفس الاسم لأشهر أفلامه والذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، إلا أنه رحل عن عالمنا عن ظهر اليوم، عمر يناهز الـ 58 عامًا، بعد صراع مع المرض.
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