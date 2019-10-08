فيديو.. هالزي تطرح أحدث كليبتها "Graveyard"

طرحت الفنانة العالمية هالزي أحدث كليبتها بعنوان "Graveyard"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". العالمي "يوتيوب". يذكر أن الفنانة العالمية هالزي طرحت مؤخرًا كليب بعنوان "clementine"، وكسر الكليب حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. طرحت مؤخرًا كليب بعنوان "clementine"، وكسر الكليب حاجز الـ 5 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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