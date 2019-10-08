شاهد.. محمد فؤاد ينعى طلعت زكريا

نعى الفنان الكبير محمد فؤاد الراحل طلعت زكريا الذى وافته المنية بعد تعرضه إلى أزمة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى.
وقال "فؤاد" عبر حسابها على موقع التواصلالاجتماعى الفيس بوك قائلة:"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ننعى ببالغ الحزن لوفاة الأخ والصديق الغالي طلعت زكريا تغمده الله برحمته و أنزله فسيح جناته:".
يذكر أن آخر ظهور للفنان طلعت زكريا كان في حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد "ابنة زوجته" وأحمد فهمي، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة بحضور أسرته وعدد كبير من نجوم الفن.
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