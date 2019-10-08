تراند اليوم : من الميري للسينما .. محطات في حياة راسم البهجة “طلعت زكريا “

كتبت -أميرة علي

عن 58 عاما رحل عن عالمنا الفنان الكوميدي طلعت زكريا، الذي قدم العديد من الأدوار المحفورة في ذكرى المشاهدين بمختلف أعمارهم.

توفي الفنان طلعت زكريا، قبل قليل، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد صراع مع المرض، تاركًا خلفه مسيرة فنية استمرت لأكثر من 30 عامًا، مر خلالها بمحطات عديدة في حياته الشخصية والمهنية.



البداية كانت في كلية الشرطة، والتي دخلها تنفيذا لرغبة والده، لكن ميوله ومواهبه كانت خارج الحياة العسكرية، وبعد 3 سنوات من الدراسة تعمّد التسبب في أزمة لكي يصدر قرار برفده، إذ قرر ألا يصيب أي هدف في “اختبار النشان”، وعندما تم توبيخه تطاول على أحد المتواجدين وحدثت مشادة بينهما، فتم تحويله لمجلس تأديب، ثم صدر قرار بفصله.



قرار انتقاله من الشرطة للفن لم يكن سهلا أو سريعًا، فبعد تركه للكلية اضطر للعمل في كثير من المهن للإنفاق على نفسه، بعد غضب والده بسبب تركه للكلية، فعمل بائعا للصحف، وعامل نظافة، و”جرسون”، وكذلك سائق خاص لأحد الأشخاص.

تخرج “زكريا” في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1984، وبدأ مشواره الفني بالمشاركة في فيلم “حادي بادي”، في نفس العام، مع الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز، وتوالت بعدها مشاركاته الفنية في بعض الأفلام السينمائية.

واستمرارًا لتعاونه مع صديقه سمير غانم، كانت مشاركته في مسرحية “فارس وبني خيبان”، عام 1987، نقلة كبيرة، زادت من شهرته لدى الجمهور.



بعد ما يقرب من 15 عامًا، ومع دخول الألفية الثانية، قدم طلعت زكريا عبر سنوات متتالية عددًا من الأدوار السينمائية التي لا يزال الجمهور يتذكرها، بعد نجاحها الكبير وقتها، أبرزها “جاءنا البيان التالي”، “حراميه في كي جي تو”، “التجربة الدنماركية”، “كلم ماما”، “حرامية في تايلاند”، “اوعى وشك”، “غبي منه فيه”، “عوكل”، “أبو علي”، “السيد أبو العربي وصل”.



في عام 2006 خاض تجربة البطولة المطلقة لأول مرة مع الفنانة ياسمين عبد العزيز في فيلم “حاحا وتفاحة”، والذي حقق نجاحا واسعا وقتها، ثم كانت النقلة الأكبر في حياته المهنية من خلال فيلم “طباخ الرئيس”، والذي جسد خلاله شخصية طباخ شعبي، يفاجأ ذات يوم أن رئيس الجمهورية _الذي جسده الفنان خالد زكي_ أحد ضيوفه، ثم يتم ترشيحه ليصبح الطباخ الخاص بالرئيس وتتصاعد الأحداث.

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الفيلم كان نقطة تحول كبيرة في مسيرة طلعت زكريا، لكنه أيضًا أعقبه فترة مرض قوية، إذ دخل في غيبوبة لمدة شهرين بعد عرض الفيلم، فقد خلالها 50 كجم من وزنه، وهو ما تحدث عنه من قبل في أحد حواراته، موضحًا أنه أصيب بمرض نادر وتوقع الأطباء وفاته على إثره.

اللافت في هذه المحنة التي مر بها، أنه تعلّم منها ألا يصيبه الغرور، إذ اعتبرها “قرصة ودن” على حد تعبيره، بعد ظهور علامات الغرور عليه، عقب نجاح فيلمه “حاحا وتفاحة” ثم “طباخ الرئيس”، قائلا: “قعدت أفكر في حاجات مش حلوة وماشي بكل شيء خاطئ في الحياة، بقا معايا فلوس كتير جدا والناس بتشاور عليا فجت القرصة دي، لأ اصحى بقى لأن ربنا اللي خلاك كده”.

ويضيف: “كنت بشيل أجهزة التنفس لأني اتخنقت منها فكانوا بيربطوني في السرير، فضلت نايم على السرير لمدة 4 شهور ربنا كان بيعاقبني لأني كنت بعيد عنه لفترة طويلة، حتى صلاة الجمعة ماكنتش باصليها، بس الحمد لله رجعت سليم بدون أي أعراض جانبية كانت قرصة ودن”.

وتوالت النجاحات الفنية إلى أن وقعت ثورة يناير عام 2011، وحدثت خلافات سياسية قوية وقتها أدت لوضعته ضمن ما عُرف بـ”القوائم السوداء”، وهو ما أدى لعدم حصوله على أدوار فنية لمدة 5 سنوات، إلى أن عاد بعدها للمجال مرة أخرى، وكانت آخر بطولاته المطلقة فى عالم السينما فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ” عام 2017.



في البداية تزوج طلعت زكريا من خارج الوسط الفني، وأنجب “عمر” و”أميمة”، لكن لم تستمر الزيجة، وانفصلا بعد سنوات عديدة، ليتزوج بعدها من شيرين المنزلاوي، والدة الفنانة هنا الزاهد، واستمر زواجهما لمدة 12 عامًا، حتى انفصلا نهاية شهر يونيو في العام الماضي، وهو الأمر الذي لم تتقبله “هنا”، إذ تأثرت كثيرًا ولم تتقبّل الأمر، لكنه تحدث إليها، وحاول تهدئتها، وأقنعها بأنه ووالدتها في إجازة زوجية، وبمجرد انتهائها سيعودان إلى بعضهما البعض.

وبالفعل استمرا علاقة الصداقة والمودة بينهما، وكان آخر ظهور له في حفل زفاف “هنا” على الفنان أحمد فهمي.



مع تكرار أزماته الصحية، كانت شائعات الوفاة تلاحق الفنان طلعت زكريا، آخرها الشهر الماضي، وهو ما نفاه بسخرية، قائلا في مداخلة هاتفية بأحد البرامج: “لسه شويه اصبروا .. فيه حاجات معملتهاش حتى الآن.. ومعرفتش أعمل فلوس، وحتى الفلوس اللي عملتها اتصرفت على المرض، والحمد لله والشكر لله”.