تراند اليوم : بوسة من روجينا تنسي “أشرف ذكي” هجوم مرتضي منصور علي نبيل الحلفاوي – صورة

طالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، بالتدخل والدفاع عن زميله نبيل الحلفاوي بعد الهجوم عليه من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

والمأزق الذي يقع فيه أشرف زكي، هو أنه أمين صندوق وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي تعرض الفنان نبيل الحلفاوي لإهانة كبيرة من رئيسه.

كان رئيس نادي الزمالك هاجم نبيل الحلفاوي واصفا إياه بالكومبارس، ردا على تعليق الأخير على تعادل الفريق الأبيض في مباراة مصر الأخيرة.

و نشرت الفنانة روجينا عبر خاصية STORY بحسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “انستجرام” صورة جديدة لها بصحبة زوجها أشرف زكي.

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وظهرت روجينا في الصورة وهي هى تقبل خد زوجها أشرف زكي، نقيب الممثلين وأمين الصندوق بنادي الزمالك.