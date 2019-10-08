تراند اليوم : رفيق الدرب .. سمير غانم يكشف عن مدي صداقته بالراحل ” طلعت زكريا “

حل الفنان سمير غانم ضيفًا على الفنانةغادة عادل في إحدى حلقات برنامج “أنا واللي بحبه” الذي قدمته على شاشة قناة نايل لايف سنة 2009.

اختار سمير غانم أن يكون ضيفه في الحلقة صديقه الفنان الراحل طلعت زكريا، الذي كان خارجًا لتوه من وعكة صحية تعرض لها سنة 2007.

تحدث سمير غانم عن علاقته مع طلعت زكريا ووصفه بأنه الابتسامة في حياته المسرحية، إلى جانب اعتزازه بسنوات صداقتهما الطويلة، ومدى صعوبة الوقوف على خشبة المسرح لأول مرة بدون مشاركته معه.

خلال الحلقة انضم طلعت زكريا إلى سمير غانم وغادة عادل، وتحدث عن عمق العلاقة الإنسانية والفنية التي تجمعه بسمير غانم، ومدى حبه له.