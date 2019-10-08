عدوان تركي يستهدف قرية تل طويل شمال سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية، مساء الإثنين، أن قوات الجيش التركي هاجمت قرية تل طويل بريف محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هدد، السبت الماضي، بأن بلاده ستنفذ عملية عسكرية جوية وبرية شرقي الفرات في سوريا.



وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة لن تشارك أو تدعم العملية العسكرية التي تقوم بها تركيا شمالي سوريا.



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وأضاف في بيان أن واشنطن لن توجد في منطقة العمليات شمالي سوريا بعد هزيمتها لتنظيم "داعش" الإرهابي.



من ناحية أخرى، قال البيان إن فرنسا وألمانيا وعدة دول أوروبية رفضت طلب الولايات المتحدة بتسلم رعاياها من مقاتلي "داعش"، مضيفا: "واشنطن لن تكون مسؤولة عن تكلفة احتجاز مقاتلي داعش الأجانب".



يذكر أنه في 18 مارس/آذار 2018 احتلت القوات التركية والفصائل المسلحة التابعة لها منطقة عفرين السورية، إثر عملية عسكرية أطلق عليها أردوغان اسم "غصن الزيتون"، ونفذتها في يناير/كانون الثاني 2018.

