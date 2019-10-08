في "جيتكس".. إسعاف ذكي ينقذ المرضى باستخدام "الجيل الخامس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت فعاليات الدورة الـ39 من "أسبوع جيتكس للتقنية" بدبي، كأكبر معرض للتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وأوضح عمر الكاف، مهندس أول مسؤول شبكة الجيل الخامس في اتصالات، أن الشركة تستعرض خلال جيتكس 2019 نظام الإسعاف الذكي باستخدام شبكة الـ5G، حيث يقوم النظام باستخدام شبكة الـ5G منذ بداية اتصال المريض حتى توصيله للمستشفى.

وأكد الكاف لـ"العين الإخبارية" أن استخدام شبكة الـ5G يسمح بتقليل زمن المخاطر، بالتعرف على حالة المريض فور اتصاله المباشر بالإسعاف الذكي، كما تمكن شبكة الإسعاف الذكي من التحديد الدقيق للمستشفى المختص بحالة المريض ويستطيع المسعف مراقبة المريض وإرسال بيانات حالته الصحية إلى المستشفيات قبل الوصول إليها.

ويرسم جيتكس 2019 على مدى 5 أيام مستقبل التحول الرقمي في المنطقة لسنوات عدة ويمهّد لمئات الآلاف من الوظائف التقنية في الإمارات والمنطقة والعالم.