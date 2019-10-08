شتيجن يأخذ خطوة للخلف أمام نوير في صراعهما بمنتخب ألمانيا

تراجع مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى منتخب ألمانيا وفريق برشلونة الإسباني، خطوة للخلف في صراعه مع مانويل نوير، حارس الماكينات الأساسي، وفريق بايرن ميونيخ الألماني، على حراسة عرين "المانشافت"، بعدما نفى وجود أي نوع من المشاكل أو الخلافات بينهما، مشيرا إلى أن حلمه بحماية عرين منتخب بلاده لا علاقة له بنوير.

وقال تير شتيجن، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، للحديث عن تحضيرات منتخب ألمانيا لودية الأرجنتين المقرر لها الأربعاء في ملعب سيجنال إيدونا بارك، في دورتموند: "لا يوجد نقاش أو جدال أو خصومة، ولا مجال لأن نقول علينا أن نتحدث، لأننا بالفعل نتحدث بشكل يومي، ولدينا علاقة احترافية متميزة".

وكانت الفترة الماضية شهدت حالة من الشد والجذب، فيما يخص مركز الحارس الأساسي لمنتخب ألمانيا، حيث صرح شتيجن بأنه يريد أن يحظى بفرصة ليكون الحارس الأول لألمانيا، لكن تصريحاته هوجمت من قبل أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونيخ، الذي وصفه بأنه يدمر نوير بتصريحاته، مطالباً حارس البارسا بالاعتذار، بل إن الأمر وصل لقيامه بتهديد الاتحاد الألماني لكرة القدم بعدم إرسال لاعبي الفريق البافاري للمنتخب لو بات شتيجن هو حارس ألمانيا الأول بدلا من نوير.

ورفض شتيجن إعطاء اهتمام كبير لتصريحات أولي هونيس رئيس البايرن، حيث علق عليها بشكل مقتضب، بقوله: "تصريحات هونيس لا تزعجني على الإطلاق".

وكان يواخيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، أعلن يوم الجمعة الماضي أن شتيجن سيحرس مرمى الماكينات في ودية الأرجنتين (الأربعاء)، بينما سيتواجد نوير كأساسي ضد إستونيا في تالين في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا (السبت المقبل)، بالإضافة إلى أن نوير سيكون حارس ألمانيا الأساسي في كأس أمم أوروبا 2020 حال تأهل الماكينات، ما لم يحدث شيء غير طبيعي لحارس البايرن، بحسب ما صرح لوف.





وتستضيف ألمانيا منتخب التانجو الأربعاء ودياً، وذلك قبل أن تلتقي بعدها في تصفيات يورو 2020 مضيفتها إستونيا يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول.

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وضم لوف 3 حراس مرمى لقائمة ألمانيا للمباراتين، وهم نوير وتير شتيجن، بالإضافة إلى بيرند لينو حارس مرمى أرسنال الإنجليزي.

ويمتلك نوير في مسيرته الدولية التي بدأت قبل 10 سنوات 90 مباراة مقابل 22 لقاءً دولياً فقط لتير شتيجن منذ عام 2014.

وبعيداً عن أزمة حراسة المرمى، تحدث شتيجن عن مواجهة ليونيل ميسي زميله في البلاوجرانا، مشدداً على أنه: "أمر لطيف للغاية أن تواجه ليونيل ميسي"، مازحاً: "لكن أحياناً يكون من الأفضل ألا تواجهه"، في إشارة للإمكانيات الفنية المذهلة للاعب الملقب بالبرغوث.

ويتزامل تير شتيجن مع ليو في صفوف فريق برشلونة منذ عام 2014، حيث تم وصف الثنائي بأنهما الأهم في صفوف البلوجرانا في السنوات الأخيرة لما يقدمانه من أمان هجومي عبر ليو أفضل لاعبي العالم، ودفاعي بالنسبة لشتيجن كحارس للمرمى.

وكان يواخيم لوف قد أكد أن: "حراسة المرمى هي آخر ما يقلقني في المنتخب، لدي اثنان من أفضل حراس العالم"، في إشارة لنوير وشتيجن.

وعما يستهدفه حارس البارسا في مسيرته الدولية، تحدث: "أنا أقدم أفضل ما لديّ كي أصبح الحارس رقم 1 في ألمانيا، هذا هدف شخصي، وليس له علاقة بالآخرين".

ومن جانبه، علق لوف خلال المؤتمر الصحفي، على الأزمة بقوله: "وعدنا تير شتيجن بأنه سيحصل على فرصة في يونيو/ حزيران الماضي، لكنه تعرض للإصابة، والآن سيلعب ضد الأرجنتين".

وعن تصريحات أولي هونيس علق: "مسألة هونيس قد انتهت ويجب تجاوزها الآن، متابعا: "علاقة مانويل نوير مع تير شتيجن جيدة للغاية، والاثنان فقط يريدان المشاركة الأساسية، لا توجد أزمة في حراسة المرمى، وتير شتيجن تحسن كثيراً كحارس مرمى".