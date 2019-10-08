نجوم الفن يرثون طلعت زكريا: مع السلامة يا صاحب الروح الخفيفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقت عاصفة من الحزن بظلالها الكثيفة على الوسط الفني المصري بعد إعلان وفاة الفنان طلعت زكريا، الذى رحل عن دنيانا، الثلاثاء، وتسابق النجوم في التعبير عن حزنهم الكبير لوفاة صديقهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكتب أحمد السقا ناعيا صديقه عبر "تويتر": "أخويا وصاحبي.. ربنا يرحمك برحمته"، ونشر فتحي عبدالوهاب صورة لطلعت زكريا مصحوبة بتعليق: "أدعو لك بالرحمة والمغفرة".

وكتب الفنان محمود البزاوي: "مع السلامة يا طلعت، مع السلامة يا صاحب الروح الخفيفة، مع السلامة يا طباخ الرئيس، مع السلامة يا أجدع وأخف صديق، هتوحشنا".

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وأعرب الفنان صلاح عبدالله عن حزنه عبر حسابه على "فيسبوك"، وكتب: "والله قلبي كان حاسس إن فيه حاجة صعبة هاتحصل، ارتحت يا طلعت لكن أنا تعبان أوي يا أخويا، ومش قادر أضحك زي ما اتفقنا".

كما كتب أمير كرارة عبر تويتر: "الله يرحمك ويغفر لك حبيبي الغالي".



