متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعتذر الممثل السّوري معتصم النهار عن المشاركة في الفيلم الذي ستُؤدي بطولته النجمة اللبنانية هيفاء وهبي. وتزامن اعتذار النهار مع إعلان وهبي بتغيير اسم الفيلم من "عقد الخواجة" لـ "أشباح أوروبا". في الفيديو التالي نوضّح حقيقة مشاركة النجم محمد حماقي بالإخراج، وسبب انسحاب النجم السوري معتصم النهار، ومن سيقف إلى جانب هيفاء وهبي في الفيلم بعد غيابها عن عالم السينما.

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كانت هذه تفاصيل خبر معتصم النهار يُفاجئ هيفاء وهبي ومحمد حماقي ليس له علاقة.. فما القصّة؟ (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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