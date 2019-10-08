طلعت زكريا.. تزوّج مرّتين وهذا الفيلم قاده للصف الأول.. إليك التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غيّب الموت الفنان المصري طلعت زكريا، عن عمر ناهز 59 عامًا بعد صراع مع المرض، جرّاء تعرضه لأزمة صحية حرجة، نُقل على إثرها للمستشفى، ولم تمر ساعات إلا ولفظ أنفاسه الأخيرة.

ويرصد "فوشيا" محطات في حياة النجم المصري الراحل.

مولده ونشأته

ولد طلعت زكريا محمد يوسف، في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وبدأ مشواره الفني عام 1984، وصل عدد أعماله على الشاشة الكبيرة إلى 20 فيلمًا، كان أكثرها نجاحًا دور بطولته في فيلم "طباخ الريس".

زيجاته

تزوّج طلعت مرّتين، الأولى من امرأة خارج الوسط الفني، وأنجب منها عمر وأميمة التي تعمل في مجال التمثيل، والثانية من والدة الفنانة هنا الزاهد "شيرين المنزلاوي" لكنهما انفصلا.

ويُعد زكريا الأب الروحي للفنانة الشابة هنا الزاهد، ومن أقرب الأشخاص لها، حيث كان يعتبرها مثل نجلته إيمي، فربّاها منذ الصغر.

علاقته بالرئيس الأسبق حسني مبارك

تقرّب طلعت زكريا، من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بشدة بعد نجاح فيلمه "طباخ الريس"، خاصةً بعد دعوة "مبارك" له، لذا كان من أشد المعارضين لأحداث يناير، ما جعله محطّ هجوم وانتقادات لفترات طويلة من قبل المؤيدين للأحداث وقتها، بعد اتهامه للأشخاص المتظاهرين بأنهم مجموعة تمارس الجنس وتتعاطى المخدرات.

أعماله الفنية

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جسّد طلعت زكريا القليل من الأعمال الفنية، لكنها جعلته في الصف الأول من الفنانين، حيث كان يجيد اختيار أعماله بعناية، ومن أبرز أفلامه "طباخ الريس والفيل في المنديل، وصياد اليمام، وقصة الحي الشعبي، وكلام في الحب، وحريم كريم، وسيد العاطفي، وحاحا وتفاحة، والسيد أبو العربي وصل، وأبو علي، وعوكل، وغبي منه فيه، وإوعى وشك، وحرامية في تايلاند، وكلم ماما".

مسلسلاته

ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها، مبروك جالك قلق، والعراف، ومن غير ميعاد، وضبط وإحضار، وجوز ماما 2010 الجزء الأول، والزيبق، ومسلسل النوة دور طمان الشراغيش، والضوء الشارد 1998.

مسرحياته

وشارك أيضا في بعض المسرحيات منها البعبع، ودو ري مي فاصوليا، ووراء كل مجنون امرأة، كحيون ربح المليون، وسكر هانم، وبابا جاب موز، كما شارك ببرنامج إدينى عقلك.

مرضه

وفي سبتمبر 2007 أصيب طلعت زكريا بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة، لكنه تعافى منها.