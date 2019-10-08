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كلمات و فيديو..شاهد كليب "نواه سايروس" lonely من إخراج سيمون ريدجيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام من إطلاق النجمة العالمية نواه سايروس لأغنيتها الجديدة " lonely " ، فاجأت النجمة البالغة من العمر 19 عام محبيها ومعجبيها بإطلاقها الكليب الخاص بالأغنية وذلك علي قناتها الخاصة بموقع " يوتيوب" .

و كليب " lonely " باللونين الأبيض والأسود، وشاركت نواه سايروس في إخراجه وذلك مع المخرجة الأمريكية سيمون ريدجيل، واقتربت نسبة مشاهدة الكليب في الساعات الأولي من إطلاقة لـ 500 ألف مشاهدة .

 

كلمات أغنية  Lonely

I’m Slowly killin’ myself

 

I’m trying so hard, at the back of the shelf

 

It’s just the same everyday

 

I’m writtin’ these songs that’ll never get played

 

I get told what’s wrong and what’s right

 

I don’t have a romantic life

 

And everyone’s dying

 

So I keep on trying to make them proud before they’re gone

 

 

 

Can someone Help me

 

Ah, Please someone help me

 

I don’t care anyone, anything

 

Cuz I’m so sick of being so lonely

 

I Miss all my family

 

Well I don’t care, anyone, anything

 

Cuz I’m so sick of being so lonely

 

I’m spending more than I earn

 

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Drink all the time to forget I’m not hurt

 

Cuz I go to parties sometimes

 

And I’ll kiss a boy and pretend for the night

 

Cuz I don’t know much about me

 

I’m still ashamed of who I used to be

 

So I try way too hard

 

But I still miss the mark to fit in, fit in, woah

 

Help me

 

Ah, Please someone help me

 

I don’t care, anyone or anything

 

Cuz I’m so sick of being so lonely

 

I miss all my family

 

God I don’t care, anyone, anything

 

Cuz I’m so sick of being so lonely

 

I don’t care, anyone, anything

 

Cuz I’m so sick of being so lonely

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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