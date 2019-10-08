شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات و فيديو..شاهد كليب "نواه سايروس" lonely من إخراج سيمون ريدجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام من إطلاق النجمة العالمية نواه سايروس لأغنيتها الجديدة " lonely " ، فاجأت النجمة البالغة من العمر 19 عام محبيها ومعجبيها بإطلاقها الكليب الخاص بالأغنية وذلك علي قناتها الخاصة بموقع " يوتيوب" . و كليب " lonely " باللونين الأبيض والأسود، وشاركت نواه سايروس في إخراجه وذلك مع المخرجة الأمريكية سيمون ريدجيل، واقتربت نسبة مشاهدة الكليب في الساعات الأولي من إطلاقة لـ 500 ألف مشاهدة . كلمات أغنية Lonely كلمات أغنية Lonely I’m Slowly killin’ myself I’m trying so hard, at the back of the shelf It’s just the same everyday I’m writtin’ these songs that’ll never get played I get told what’s wrong and what’s right I don’t have a romantic life And everyone’s dying So I keep on trying to make them proud before they’re gone Can someone Help me Ah, Please someone help me I don’t care anyone, anything Cuz I’m so sick of being so lonely I Miss all my family Well I don’t care, anyone, anything Cuz I’m so sick of being so lonely I’m spending more than I earn Advertisements Drink all the time to forget I’m not hurt Cuz I go to parties sometimes And I’ll kiss a boy and pretend for the night Cuz I don’t know much about me I’m still ashamed of who I used to be So I try way too hard But I still miss the mark to fit in, fit in, woah Help me Ah, Please someone help me I don’t care, anyone or anything Cuz I’m so sick of being so lonely I miss all my family God I don’t care, anyone, anything Cuz I’m so sick of being so lonely I don’t care, anyone, anything Cuz I’m so sick of being so lonely

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