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شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات و فيديو..شاهد كليب "نواه سايروس" lonely من إخراج سيمون ريدجيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام من إطلاق النجمة العالمية نواه سايروس لأغنيتها الجديدة " lonely " ، فاجأت النجمة البالغة من العمر 19 عام محبيها ومعجبيها بإطلاقها الكليب الخاص بالأغنية وذلك علي قناتها الخاصة بموقع " يوتيوب" .
و كليب " lonely " باللونين الأبيض والأسود، وشاركت نواه سايروس في إخراجه وذلك مع المخرجة الأمريكية سيمون ريدجيل، واقتربت نسبة مشاهدة الكليب في الساعات الأولي من إطلاقة لـ 500 ألف مشاهدة .
كلمات أغنية Lonely
I’m Slowly killin’ myself
I’m trying so hard, at the back of the shelf
It’s just the same everyday
I’m writtin’ these songs that’ll never get played
I get told what’s wrong and what’s right
I don’t have a romantic life
And everyone’s dying
So I keep on trying to make them proud before they’re gone
Can someone Help me
Ah, Please someone help me
I don’t care anyone, anything
Cuz I’m so sick of being so lonely
I Miss all my family
Well I don’t care, anyone, anything
Cuz I’m so sick of being so lonely
I’m spending more than I earn
Drink all the time to forget I’m not hurt
Cuz I go to parties sometimes
And I’ll kiss a boy and pretend for the night
Cuz I don’t know much about me
I’m still ashamed of who I used to be
So I try way too hard
But I still miss the mark to fit in, fit in, woah
Help me
Ah, Please someone help me
I don’t care, anyone or anything
Cuz I’m so sick of being so lonely
I miss all my family
God I don’t care, anyone, anything
Cuz I’m so sick of being so lonely
I don’t care, anyone, anything
Cuz I’m so sick of being so lonely
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