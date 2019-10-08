شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ يهدى موسم الرياض أغنية من كلماته "رياض الفن والإبداع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، أغنية جديدة من كلماته، لموسم الرياض المقرر انطلاقه يوم 15 أكتوبر الحالي ويستمر لمدة 70 يوما في 12 منطقة مختلفة.

ونشر رئيس هيئة الترفيه فى المملكة مقطع فيديو يبرز من خلاله بعض الفعاليات التي سيعرضها موسم الرياض الذى يستمر لمدة 70 يوماً، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، والذى سرعان ما حصد أكثر من 5.5 مليون مشاهدة خلال ساعات.

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ويضم موسم الرياض أكثر من 100 فعالية عبارة عن عروض حماسية من الأكشن لخفة اليد، والحياة البرية والمطاعم والمقاهى ومولات تجارية تحتوى على جميع الماركات العالمية، والكثير من الألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية، بالإضافة إلى عروض للفنون الأصيلة والتراثية للكثير من الثقافات من أقصى الشرق للغرب.

وينقسم موسم الرياض للعديد من الفعاليات أهمها "الرياض بوليفارد" الذى يعد واجهة لعشاق السهر والتسوق، والذى يحتوى على مسرحيات وحفلات غنائية عربية وغربية وسينما مفتوحة، وأكثر من 70 متجرا للتسوق من ماركات سعودية فاخرة، و10 ماركات عالمية ومطاعم ومقاهى وفود تركس وليالى طرب أصيل بنكهة سعودية وشعبية على مدار الساعة، بالإضافة إلى النافورة الراقصة.