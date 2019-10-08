شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى والثانية.. "شبر ميه" يتصدر الترند بعد أحداث ضرب أحمد السعدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر مسلسل "شبر ميه" بطولة الفنانين أحمد السعدنى ونجلاء بدر، مؤشرات البحث جوجل، وذلك بعد عرض الحلقتين الأولى والثانية من المسلسل، الذى يعرض على قناة dmc، حيث نال إشادات ملحوظة من رواد التواصل الاجتماعى، وذلك بعد واقعة الضرب التى تعرض لها أحمد السعدنى من الأطفال فى المدرسة، فضلا عن إشادات الفنانين التى ملأت صفحات السوشيال ميديا، لاسيما أن العمل يتضمن قضايا حياتيه واجتماعية تخص الأسرة المصرية برمتها.

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ومن المتوقع أن يستمر مسلسل "شبر ميه" فى حصد الإشادات طوال عرض حلقاته، خصوصا أن كيماء واضحة تجمع أبطال العمل والأدوار الثانية، وجميعهم يقدمون عملا درامياً يستحق الإشادة سواء على مستوى الكتابة أو الأخراج والملابس والديكورات وخلافه.

مسلسل "شبر ميه" إنتاج سينرجى وسيليمديا، وينتمى لمسلسلات ذات الـ 45 ويشارك فى بطولته احمد السعدنى، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، نهب عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوي، انعام سالوسة، ورشا بن معاوية، وأخرون، تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت.



