شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد ولبلبة وعلى عبد الخالق على السجادة الحمراء للإسكندرية السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل توافد عدد كبير من نجوم الفن على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط فى دورته الـ35، برئاسة الناقد الأمير أباظة، والمقام بأوبرا الإسكندرية مسرح سيد درويش.

ومن الفنانين الذين حضروا الآن النجمة نبيلة عبيد، حيث تحمل دورة هذا العام من المهرجان اسمها، والمخرج التونسي رشيد فرشيو وهو أحد المكرمين هذا العام، والفنانة الكبيرة لبلبة عضو لجنة التحكيم، والإعلامى عمرو الليثى، والمخرج على عبد الخالق، والسيناريست فيصل ندا، والدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية رئيس أكاديمية الفنون، وإلهام شاهين، ووفاء عامر، ورانيا فريد شوقى، والسيناريست عبد الرحيم كمال، والسيناريست ناصر عبد الرحمن، والمخرج محمد فاضل وزوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، والفنانون أحمد عبد العزيز وطارق عبد العزيز ولقاء سويدان وسلوى محمد على وعزوز الديب، والمخرج عادل أديب وزوجته الفنانة منال سلامة ونشوى مصطفى والمنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما.

وحضر أيضا الدكتور خالد عبد الجليل رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، هذا بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة الثقافة.

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وتشهد دورة هذا العام عددا كبيرا من الفعاليات سواء على مستوى التكريمات، أو عروض الأفلام، والإصدارات الخاصة، إلى جانب الورش السينمائية.

ويكرم المهرجان هذا العام الفنانة نبيلة عبيد والذي أطلق اسمها على الدورة الـ35، حيث يتضمن التكريم إصدار كتاب عن مشوارها الفنى من إعداد الإعلامية شيرين عبد الخالق، كما تشهد الدورة نفسها تكريم عدد من الأسماء المصرية والعربية في مقدمتهم الفنان محمود قابيل، والذي يصدر كتابا عن مشواره الفني من إعداد الكاتبة انتصار دردير، المخرج محمد فاضل ويصدر كتاب عنه من إعداد د.وليد سيف، واسم الناقد أحمد رأفت بهجت، والممثل اللبناني رفيق علي أحمد، وأخيرا منح وسام البحر المتوسط للمخرج التونسي رشيد فرشيو، ومن المقرر أن تقام عروض أفلام المكرمين مثل "الراقصة والسياسي" للفنانة نبيلة عبيد، و"يوم الكرامة" للفنان محمود قابيل، و"حب في الزنزانة" للمخرج محمد فاضل.

وتشهد فعاليات المهرجان الاحتفال بمئويات عدد كبير من المبدعين في مقدمتهم مئوية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، حيث من المقرر أن يتم تكريم اسمه، ويتسلمه نجله المهندس محمد عبد القدوس، إلى جانب إصدار كتاب عنه تأليف الكاتبة آمال عثمان، وندوة مع عرض فيلم "أبي فوق الشجرة"، كما سيتم الاحتفال بمئوية المخرج حسن الإمام ومن خلال تكريم اسمه ويتسلم التكريم ابنته الكاتبة زينب الإمام، إلى جانب إصدار كتاب عنه يتضمن مقالات نقدية عن أعماله، وعرض فيلم "بين القصرين"، وكذلك مئوية المخرج عز الدين ذو الفقار حيث يتسلم التكريم زوجته الفنانة كوثر شفيق، إلى جانب عرض فيلم "امرأة على الطريق"، وإصدار كتاب.

ويحتفل المهرجان أيضا بمئوية ثورة 19 من خلال ندوة بعنوان "100 سنة ثورة" وكتاب يقدمه الناقد عماد النويري، والاحتفال بمرور 150 سنة على إنشاء الأوبرا الخديوية من خلال عرض فيلم "حريق الأوبرا"، إلى جانب ندوة مع المخرج كمال عبد العزيز.