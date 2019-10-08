جمال ابنتي كندة حنا التوأم بيوم ميلادهم يشعل المواقع.. شاهدوا هل يشبهانها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 08:55 مساءً - تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقطعاً مصوراً تم تسجيله أثناء احتفال الفنانة السورية كندة حنا بيوم ميلاد طفلتيها التوأم كتاليا وكريستينا.

وبدت في الفيديو وهي تلعب وترقص مع الأطفال وسط التحضيرات التي أذهلت الكثير من المتابعين. وحقق على أحد تلك الحسابات أكثر من 34 ألف مشاهدة في مدة قصيرة جداً.

كما نشرت الممثلة عبر حسابها الخاص المقطع نفيه مع إدخال تعيدلات المونتاج عليه وحقق أكثر من 152 ألف مشاهدة.

وركزت الكثير من التعليقات على جمال الفتاتين وعلى درجة الشبه الكبيرة بينهما وبين والدتهما.

كما نشرت كندة صورة لهما معاً مع التعليق: “يوم مولد سعيد”. ويشار إلى أنها متزوجة من المخرج السوري ناجي طعمة ولديهما طفل ثالث هو فارس.

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