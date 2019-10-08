تفاصيل المرض الأخير الذي أصيب به طلعت زكريا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية نهال عنبر، رئيسة اللجنة الصحية بنقابة المهن التمثيلية، تفاصيل المرض الذي أودى بحياة الفنان الراحل طلعت زكريا.

نهال قالت: “دخلنا بيه المستشفى من أسبوع، بسبب إصابته بالتهاب رئوي حاد، ثم اكتشفنا أن الحالة الصحية تدهورت وأجهزة الجسم ارتبكت، من بينها الكبد والكلى”.

الفنانة المصرية أضافت، في تصريحات صحفية، أن طلعت زكريا توفي بعدما توقفت جميع أجهزة الجسم عن العمل.

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وكان الفنان المصري طلعت زكريا قد وافته المنية عصر الثلاثاء 8 أكتوبر، عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد صراع مع المرض.

يذكر أن الفنان المصري طلعت زكريا قد تعرض لأزمة صحية شديدة مؤخرا، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات، وقد تدهورت حالته صباح الثلاثاء 8 أكتوبر، وهو ما دفع ابنه عمر وابنته الفنانة إيمي طلعت زكريا لمطالبة جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

إيمي كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “اللهم احفظ أبى بعينك التى لا تنام.. ربنا يشفيك يانور عينيه الرجاء الدعاء لأبي بالشفاء يارب من فضلكم”.

كما كتب عمر: “برجاء الدعاء لأبي فضلا وليس أمرا، اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما وألبسه ثوب الصحة والعافية يارب العالمين”.