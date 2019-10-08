متابعة بتجــــــــــــرد: توجهّت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان إلى أرمينيا، بلاد أجدادها، يوم الاثنين، في زيارة عائلية بامتياز.
وقد أقامت كيم كارداشيان مراسم عمادة أولادها الثلاثة المولودين بين 2013 و2019 برفقة شقيقتها كورتني، في كاتدرائية إتشميادزين التاريخية، كبرى كاتدرائيات البلد، على بعد نحو عشرين كيلومتراً عن العاصمة يريفان.
يذكر أن زوجها مغني الراب كانييه ويست قد تغيّب عن هذه المراسم، بحسب ما ظهر في اللقطات المتداولة.
كانت هذه تفاصيل خبر كيم كارداشيان تعود إلى “أرض أجدادها” وتعمد أطفالها في أرمينيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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