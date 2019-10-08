كيم كارداشيان تعود إلى “أرض أجدادها” وتعمد أطفالها في أرمينيا

متابعة بتجــــــــــــرد: توجهّت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان إلى أرمينيا، بلاد أجدادها، يوم الاثنين، في زيارة عائلية بامتياز.

وقد أقامت كيم كارداشيان مراسم عمادة أولادها الثلاثة المولودين بين 2013 و2019 برفقة شقيقتها كورتني، في كاتدرائية إتشميادزين التاريخية، كبرى كاتدرائيات البلد، على بعد نحو عشرين كيلومتراً عن العاصمة يريفان.

يذكر أن زوجها مغني الراب كانييه ويست قد تغيّب عن هذه المراسم، بحسب ما ظهر في اللقطات المتداولة.