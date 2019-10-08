متابعة بتجـــــــــــرد: لا يزال فريق “ميّاس” اللبناني يحظى بإعجاب الجمهور خلال الإستعراضات الراقصة والمُبهرة الّتي يقدّمها في لبنان وخارجه. وانضمّت الممثلة العالميّة كاثرين زيتا جونز إلى معجبي فريق “ميّاس” بقيادة مصمّم الرقص اللبناني نديم شرفان، وذلك بنشرها مقطع فيديو للفريق عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور إنستغرام والّذي يتابعه أكثر من 2.9 مليون متابع. وعلّقت كاثرين زيتا جونز على الفيديو بالقولك “لديّ يدان فقط”، وتابعت تعليقاً على ظهور أكثر من يد في اللوحة الراقصة “هذا قد يحلّ جميع مشكلاتي”.

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كانت هذه تفاصيل خبر كاثرين زيتا جونز مُعجبة بفريق ميّاس اللبناني: لديّ يدان فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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