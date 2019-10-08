وفاة الفنان طلعت زكريا بعد صراع مع المرض

متابعة بتجـــــــــرد: غيّب الموت الفنان المصري، طلعت زكريا، اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز الـ 58 عام.
وتوفي زكريا داخل أحد مستشفيات القاهرة بعد نقله إليها، فجر اليوم الثلاثاء، بعد تدهور حالته الصحية، بعد أن حاول الأطباء إسعافه خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل ليتوفي هناك، فيما لم تُحدد أسرته موعد صلاة الجنازة أو مكان العزاء بعد.
يذكر أن طلعت زكريا قد ابتعد عن الساحة الفنية خلال الآونة الأخيرة، حيث كانت أخر أعماله فيلم “حليمو أسطورة الشواطئ” عام 2017.
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