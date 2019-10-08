"الأقصر السينمائي" يعرض الفيلم السوداني "ستموت في العشرين"

مشهد من فيلم "ستموت في العشرين"

قرر مهرجان "الأقصر للسينما الأفريقية"، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية المصري، عرض الفيلم السوداني "ستموت في العشرين"، بسينما مركز الإبداع الفني، الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول، وذلك ضمن نشاط نادي السينما الأفريقية الشهري.

والفيلم فاز بجائزة "أسد المستقبل" بمهرجان فينيسيا 2019، وحصل مؤخراً على جائزة النجمة الذهبية بالدورة الـ3 لمهرجان الجونة السينمائي لعام 2019.

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"ستموت في العشرين" هو سابع فيلم روائي بتاريخ السودان، وأول فيلم روائي طويل لمخرجه ومؤلفه السوداني أمجد أبوالعلا، واشترك في تأليفه يوسف إبراهيم، وهو من بطولة مصطفى شحات، وإسلام مبارك، ومحمود السراج، وبونا خالد، وطلال عفيفي، ويشارك في إنتاجه شركتا فيلم كلينك، وترانزيت فيلمز، وشركات أخرى.

والفيلم مستوحى من القصة القصيرة "النوم عند قدمي الجبل"، للكاتب السوداني المعروف حمور زيادة، وتدور أحداثه في السودان حول دعوة للحياة والانتصار على الموت.



