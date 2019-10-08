الممثلة الهندية بارنيتي شوبرا بطلة عالمية في "ساينا"

تستعد الممثلة الهندية بارنيتي شوبرا لتصوير فيلمها الجديد "ساينا" الذي من المقرر طرحه عام ٢٠٢٠، وذلك بعد أن انتهت مؤخرا من تصوير فيلم "فتاة القطار".

ويروي فيلم "ساينا" قصة حياة لاعبة تنس الريشة الهندية ساينا نيهوال التي حصدت أكثر من ٢٤ بطولة عالمية ومصنفة رقم ٢ عالميا في اللعبة رغم أنها لم تتخط الـ30 من عمرها بعد.

وكشفت بارنيتي عن الشكل التي ستظهر به في الفيلم من خلال صورة تعتبر تقليدا لإحدى أشهر صور "ساينا" وهي تلعب بطولة العالم في عام ٢٠١٥.

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وتخضع بارنيتي حاليا لتدريبات مكثفة على لعبة تنس الريشة، تمهيدا لأداء مشاهد المباريات بنفسها دون الاستعانة ببديل.

وكانت الممثلة شرادها كابور المرشحة الأولى للدور، وعقدت عدة جلسات مع اللاعبة لدراسة الشخصية، ولكنها انسحبت في اللحظات الأخيرة بسبب بعض الخلافات مع منتج العمل الذي رشح بارنيتي للدور بدلا منها.

وفيلم "ساينا" مصنف سيرة ذاتية من إنتاج بهوشان كومار وإخراج أمول جوبتا ويشارك بارنيتي بطولته ماناف كول، وتم تحديد شهر مارس/آذار ٢٠٢٠ موعدا مبدئيا لعرض الفيلم.