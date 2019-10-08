خاص- محمد سرور “كل شيء مسموح” مع لايف ستايلز ستوديوز

Oct 08, 2019
أطلقت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” التعاون الذي جمعها مع الفنان المصري محمد سرور بأغنية مصرية حملت عنوان “كل شيء مسموح” من كلمات محمد شكري، الحان محمد سرور، توزيع زووم وماسترينغ عمار خاطر.
الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان تحت ادارة المخرج فادي حداد، الذي قدّم محمد سرور بطريقة راقية من خلال فكرة رومانسية ترجمت الكلام الشاعري للأغنية التي تتحدث عن شاب وفتاة مغرمان ببعضهما ولكن قصة حبهما تواجه ببعض المشاكل العائلية ولكن الحب ينتصر في ألنهاية.
أما فادي حداد فقد نقل الصورة الجميلة لـ بيروت من خلال بعض المشاهد المميزة والملفتة، وهذا ليس بجديد على المخرج اللبناني الذي يحاول في كل عمل يقدمه ان يسلط الضوء على بقعة جميلة من لبنان متنقلاً بين البحر والجبل مظهراً الطبيعة الخلابة.
اما لناحية الأغنية، ايقاعها سريع تتضمن طاقة ايجابية وأمل وفرح، أداها “سرور” بخامة صوته الجميلة.
العمل لناحية الصوت والصورة طُرح بطريقة كاملة وراقية وهذا ليس بجديد على “لايف ستايلز ستوديوز” التي تبنت موهبة محمد سرور المميزة وقدمته على الساحة الفنية بطريقة تليق به وبالشركة.
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