المسلسل اللبناني “بالقلب” ينطلق عرضه الخميس

ينطلق إبتداءً من بعد غد الخميس المسلسل اللبناني الجديد “بالقلب” على الـ”LBCI” والـ”LDC”.

بحبكة دراميّة مشوّقة، يعكس المسلسل بعضاً من واقع مجتمعنا، ورسائلُه موضوعيّة بعيدة عن النمطيّة والفانتازيا.

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“بالقلب” يُخبىء المرء قسوة المجتمع وأحكامه عليه، ولكن هناك دائماً من يرفض تلك الأحكام ويُواجهها. ها هي “ديانا” (سارة أبي كنعان) ترفض تحمّل تداعيات ما قامت به والدتها “أمال” (دارينا الجندي) على حياتها وحياة حبيبها “ناهي” (وسام فارس)، عمّتها “فريال” (كارمن لبّس)، و”جريس” (غابريال يمّين)… أمّا “جواد” (بديع أبو شقرا)، ففي حياته قصّةٌ خيوطُها غامضة وأكثر من مؤثّرة…

كيف ستتكشّف تباعاً أحداث “بالقلب”؟ وما الذي سيجمع “ديانا”، “ناهي”، و”جواد”؟

“بالقلب” قصة، سيناريو، وحوار طارق سويد، إخراج جوليان معلوف، إنتاج G8 Pro. ماي أبي رعد، بطولة: بديع أبو شقرا، سارة أبي كنعان، وسام فارس، غابريال يمّين، كارمن لبّس، محمد عقيل، حسّان مراد، دارينا الجندي، جمال حمدان، نوال كامل، جان دكّاش، ستيفاني عطالله، ريان أبي رعد، زياد صليبا، وغيرهم…

تجدر الإشارة الى أنّ مسلسل “عروس بيروت” يستمرّ عرضه يوميّاً هذا الأسبوع بعد نشرة الأخبار المسائية، يليه عرض مسلسل “بالقلب”.