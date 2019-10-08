أسماء أبو اليزيد.. حافظتْ على الرومانسية في فيلم "الممر" على طريقتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ساهمتْ قصصُ الحب والرومانسية في أفلام ذكرى انتصار حرب أكتوبر في نجاحها حتى لا يتسلّل إلى الجمهور الملل من مشاهد الأكشن المتتالية في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتمكّنت الفنانة المصرية الشابة أسماء أبو اليزيد من المحافظة على المشاهد الرومانسية في فيلم "الممر"، بعد أن أصبحت مفقودةً في مثل هذه الأفلام، حيث جمعتها قصة حب من أول نظرة بالعريف هلال الذي يجسّد دوره الفنان المصري محمد فراج.

وتعلّق المُشاهد لفيلم الممر بقصة حب أسماء أبو اليزيد ومحمد فراج ولفتت انتباهه لأنها تكلّلت بالزواج، فقد وُلِدت قصتهما من رحم الحرب، فهي فتاة من بدو سيناء قامت علاقتها بالعساكر والضباط لكون شقيقها كان من المساعدين لهم في المرور تجاه العدو وفي إحدى المرات ذهبت إليهم بالطعام فأعجب بها العريف هلال.

وظلّت هذه القصة في أذهان المشاهد بعدما تبادلا النظرات ثم لحظات الخوف عليه بعد أن كاد يتعرّض للموت، ومن هنا طلب يدها من شقيقها وتزوجها ورافقته في المرور نحو العدو تاركةً شقيقها وبعضًا من رفقائها في سيناء.

وبالنظر إلى العناصر النسائية الأخرى في فيلم "الممر" وجدنا جفاءً في العلاقة بين أحمد عز بطل الفيلم وزوجته الفنانة التونسية هند صبري، التي ظهرت في دور ضيفة شرف، وكان بطل الفيلم يفكّر باستمرار حول الحرب والانسحاب وطريقة التفكير في استرجاع حقهم.

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وفي القصة الثالثة ربط الفنان محمد الشرنوبي مصيره مع خطيبته بمصير البلد والأحداث التي وقعت وقت الاستنزاف، حتى أنه طلب منها أن يتركها تعيش حياتها كونه لا يعرف موعد عودته من الجيش، وهو ما لبّته له خطيبته، وأكدت له بأنها تستطيع أن تعيش بدونه وستنساه أيضًا، وذلك رغم ظهور حالة الرومانسية والحب التي جمعتهما في بداية الفيلم وتذكره لها وقت الانسحاب من الجبهة، ولم يعد الثنائي لبعضهما إلا بعد الانتصار.

وتم عرض فيلم "الممر" لأول مرة على شاشات التلفزيون تزامنًا مع الذكرى الـ46 لاحتفالات المصريين بنصر أكتوبر، وذلك عبر شاشة onE، ومن المقرّر أن يُعرض للمرة الثالثة عبر شاشة دي إم سي يوم الخميس 10 أكتوبر، كما يعرض يوم الجمعة 11 أكتوبر.

وفيلم "الممر" يُعد ملحمة تاريخية عاش أبطالها الحقيقيون فترة عصيبة في تاريخ مصر، من بطولة عدد كبير من النجوم، أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يشارك في الفيلم هند صبري، شريف منير، إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.