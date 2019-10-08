نسرين أمين: جسّدتُ هذه الفئة من المجتمع.. وتُعلّق مجددًا على ظهورها بالمايوه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية نسرين أمين عن أسباب موافقتها على المشاركة في مسلسل "نصيبي وقسمتك 3"، وتحديدًا قصة "عالهادي يا زبادي" التي تم عرضها السبت الماضي وحتى الأربعاء المقبل على فضائية "أون إي".

وقالت نسرين لـ"فوشيا": "جذبتني شخصية الطبيبة زبيدة في القصة، لأنها جديدة تمامًا بالنسبة لي ولم أقدمها من قبل، كما أنها تمثل الكثير من الفتيات اللاتي يتعرضن لنفس المواقف".

وأضافت: "لم أتردد في قبول الدور لأن الشخصية لمستني، تلك الطبيبة التي تعيش بمفردها في القاهرة للعمل بأحد المستشفيات بعيدًا عن أهلها، وتتعرّض لمواقف صعبة حيث يريد الجميع استغلال غربتها وجهلها بالكثير من الأمور، كما أنها تتعرّض للقهر في العمل".

وتابعت: "أردت أن أمثل هذه الفئة من المجتمع التي تتعرّض للظلم، الفتيات اللاتي يعشنَ في محافظات الصعيد وغيرها وينتقلن للقاهرة من أجل العمل بالمستشفيات وهن كثيرات جدًا".

وعن فريق العمل المشارك معها في القصة، قالت: "سعيدة جدًا بالتواجد مع هذه الكوكبة من النجوم، وأرى أنني شكلت دويتو رائعا مع الفنان نبيل عيسى الذي لعب دور هادي بطل القصة معي".

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وبسؤالها عن صورها الجريئة التي تنشرها على حسابها بـ"إنستغرام" خاصةً في الإجازات الصيفية، قالت: "لا أعتقد أنني نشرت صورًا على صفحتي يمكن وصفها بالجريئة أو أنني تخطيت الحدود، وكما قلت غالبًا ما تكون تلك الصور من إجازاتي الصيفية، فمن الطبيعي أن أرتدي المايوه على البحر ولا أجد مشكلة في ذلك".

يُذكر أن نسرين أمين قدّمت العديد من الأدوار الناجحة في مسيرتها الفنية، أبرزها في مسلسل "الأسطورة" وفيلم "احكي يا شهر زاد" و"ولاد رزق" ومسلسل "عائلة زيزو" مع الفنان أشرف عبد الباقي وغيرها.