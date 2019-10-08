"صقار" مسلسل بدوي من بطولة رشيد عسّاف









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تضع شركتا "غولدن لاين" و"آي سي ميديا" اللمسات الأخيرة للإنطلاق خلال أيام قليلة بعمليات تصوير المسلسل البدوي "صقار"، من تأليف وسيناريو وحوار دعد ألكسان وإخراج شعلان الدبّاس.

ويضم العمل نخبة من النجوم بينهم رشيد عسّاف بشخصية "صقار"، بالإضافة الى عودة قمر خلف بدور "غوايش" الى هذه التيمة بعدما غابت عنها منذ العام 2008.

وتشمل لائحة الأبطال جيني إسبر بشخصية "هيلة"، وروعة ياسين بدور "أم ظبية"، و"شوق" من أداء نور علي، بالإضافة على عدد من الفنانين ستُعلَن أسماءهم لاحقاً.

الجدير ذكره، أن أحداث العمل تدور في "مضارب" البادية وتستعرض تفاصيل قيمها وبنية مجتمعها وبيئتها، كأرضية للصراعات الدرامية المشوّقة بين الحب والغدر والثأر، والذكاء والمكر، والدسائس في مقابل الفروسية.

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