77 مليون دولار في الأسبوع الثانى لفيلم الأنيمشن Abominable

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم الأنيمشن Abominable إيرادات وصلت 77 مليون دولار و 854 ألف دولار منذ طرحه، حيث بدأ عرضه في دور السينما المختلفة حول العالم يوم 27 سبتمبر الماضي، والعمل من إنتاج شركة dream works للإنتاج السينمائى.

وانقسمت الإيرادات بين 37 مليون و 754 ألف دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و 40 مليون و 100 ألف دولار؟

وكان قد حقق الفيديوالترويجى الأخير لـ فيلم الأنيمشن Abominable مشاهدات تخطت الـ 14 مليون مشاهدة، وتدور أحداث فيلم الأنيمشن Abominable الجديد حول مخلوق سحرى ضخم للغاية، يعثر على فتاة من العالم الحقيقي، وسرعان ما تحاول إعادته مرة آخرى للعالم الذى ينتمى اليه.

الفيلم من بطولة أصوات كلوي بينيت، ألبرت تساي، تينزينج نورجاي ترينور، جوزيف عزو، إدي إيزارد، سارة بولسون، تساي شين، ميشيل وونج، ريتش ديتل، جيمس هونج، كريستين لين، كيم ميلر، جيسون كو، تريفور ديفال، كارين هوي، ومن إخراج تود ويلدرمان، وجيل كولتون الذى قام بكتابة سيناريو الفيلم.

يذكر أن شركة Dream Works كانت قد طرحت فيلم الأنيمشن How to Train Your Dragon: The Hidden World، فى 22 فبراير الماضى، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 519 مليون و 896 ألف دولار أمريكى.

الفيلم من بطولة أصوات تي.جي. ميلر، و كيت بلانشيت، وكريستين ويج، وكيت هارينجتون، وجونا هيل، وجاي باروخيل، وأمريكا فيريرا، ودجيمون هونسو، ومن إخراج وتأليف دين ديبلواز، الفيلم المتسوحى من سلسلة كتب التي تحمل اسم How to Train Your Dragon.