شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال Breaking Bad يروجون لفيلمهم الجديد El Camino فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الثنائي الشهير آرون بول وبراين كرانستون أبطال المسلسل الشهير Breaking Bad، على السجادة الحمراء فى مدينة كاليفورنيا الأمريكية اثناء الترويج لفيلمهما الجديد المشتق من المسلسل الذى يأتي بعنوان El Camino. وكانت شبكة قنوات نتفليكس التليفزيونية فازت فى السباق الذى خاضته مع شبكة amc الأمريكية فى الاستحواذ على عرض الفيلم الجديد بشكل حصرى فى أكتوبر المقبل. Advertisements

آرون بول و براين كرانستون وفى سياق متصل يتمتع مسلسل Breaking Bad بشعبية ساحقة، ونجح فى تحقيق الرقم القياسى فى عدد الترشيحات والجوائز الكبرى، حيث حاز المسلسل على 16 جائزة إيمى، وانتصارين متتاليين بجائزة أفضل مسلسل درامى، كما حصل على 2 من جوائز الجولدن جلوب لأفضل مسلسل درامى، و2 من جوائز Peabody، و8 جوائز Satellite، كما دخل المسلسل فى عام 2014 موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكثر المسلسلات تقييمًا، حيث حصل على معدل تقييم 99 من أصل 100 على موقع MetaCritic.

آرون بول و براين كرانستون

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