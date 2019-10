شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ميجان ترينور تطلق كليب جديد بعنوان Wave مع مايك ساباث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية ميجان ترينور كليب جديد حمل اسم " Wave" وذلك مع مايك ساباث، والكليب من إخراج ماثيو كولين الذى عمل مع عدد كبير من النجوم مثل كاتي بيري وجاي زد وتايلور سويفت.

واستطاع كليب " Wave" أن يحقق نسبة مشاهدة تخطت الـ300 ألف على قناة ميجان ترينور بموقع الفيديو يوتيوب خلال ساعات من إطلاقه.

[Verse 1: Meghan Trainor]

I want what I can't have, still holding on to hope

Drowning in my tears, this love's a sinking boat

Oh, oh, this love's a sinking boat

Oh, oh (No)

[Pre-Chorus: Meghan Trainor]

Once my hands have reached the shore

You pull me back in

And I shouldn't beg for more

But I don't want it to end

[Chorus: Meghan Trainor]

Just take me like a wave (Wave, wave, wave)

Oh, take me like a wave, oh (Wave, wave, wave)

Take me like a wave, pull me back and forth

Crash into my arms, tell me I am yours

Take me like a wave, oh, ah (Wave, wave, wave)

[Verse 2: Mike Sabath]

Headed to surface, I'll keep you afloat

I'll keep you safe, babe (Yep, yep)

Right in the middle of Heaven and Hell

This world was made for us (Yeah)

Don't blame you at all (Yeah)

It was all my fault (Yeah)

I swear that I won't do the shit that I did before

I stayed a block away (Yeah)

But I need you back on me (Hey)

And I think it's all the same for you, yeah

I just wanna kiss your neck

'Cause I miss the way you're dancing on me, yeah

Let me pull you back in (Yeah)



