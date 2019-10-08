شكرا لقرائتكم خبر عن هادى الجيار ينضم لنجوم "شديد الخطورة" على watch it.. والتصوير خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بشكل رسمى انضم الفنان القدير هادى الجيار لأبطال مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة النجم الصاعد أحمد العوضى وريم مصطفى، ومن إخراج حسام على، حيث يقدم هادى الجيار شخصية جديدة خلال أحداث المسلسل، الذى يخرجه حسام على فى أول سابقة من نوعها بالدراما التليفزيونية ذات الحلقات القصيرة أسوة بالمنصات العالمية، إذ إن المسلسل ينتمي لنوعية مسلسلات الـ7 حلقات، وهي نوع جديد على الدراما المصرية.

وفى سياق متصل، أوشك المخرج حسام على، على الأنتهاء من معاينة أماكن التصوير والتفاصيل الأخيرة قبل انطلاق التصوير، كما أبرمت شركة "سينرجى" المنتجة للعمل التعاقد مع كل من حسنى شتا وحمزة العيلى وآخرين، ومن المقررالبدء فى تصوير المسلسل خلال أيام قليلة.

يشار إلى أن آخر أعمال هادى الجيار مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، وإنجى المقدم، وكريم عفيفى، ومى عمر، وريم سامى، وعدد من الفنانيا، إخراج محمد سامى.

مسلسل "شديد الخطورة" يعد أول إنتاج مصرى ينتمى لنوعية مسلسلات الـ7 حلقات من المقرر عرضه على منصة watch it، خلال شهر نوفمبر المقبل، وهى سابقة الأولى من نوعها فى عالم الدراما التليفزيونية، وبطولة أحمد العوضى، ريم مصطفى، رياض الخولى، هادى الجيار، حسنى شتا، ححمزة العيلى، وأخرون، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على.