شكرا لقرائتكم خبر عن فريق واما ونيكول سابا يجتمعا في حفل غنائي بمدينة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة نيكول سابا للمشاركة في إحياء حفل غنائي ضمن حفلات نهاية موسم صيف 2019، بمشاركة فريق واما، السبت 19 أكتوبر في مدينة المنيا بصعيد مصر .

يذكر أن فريق واما طرح ألبوم "الصيف ابتدى" والذي ضم 10 أغنيات وهم "شمس بحر"، و"الله ع الجمال"، و"على فكرة"، و"كترت حكاياتى"، و"يلا نرقص"، و"بتحبى نفسك"، و"إسمها إيه"، و"بنتهرب"، و"فطومة"، وهو إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاى واي".

وتم التعاون فى الألبوم مع مجموعة من الشعراء مثل تامر حسين، نادرعبد الله، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، هانى رجب، جمال الخولى، أما الملحنين خالد عز، تامرعاشور، مديح حسين، إيهاب عبد الواحد، رامى جمال، أحمد فهمى، محمد يحيى، بينما التوزيع الموسيقى فكان من نصيب أمين نبيل، توما، إيهاب فاروق، ونادر حمدى.