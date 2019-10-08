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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر الفنان عادل إمام، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" صورة جمعته بالفنان طلعت زكريا من مسلسل العراف.
وكتب الزعيم ناعيا طلعت زكريا: "إن لله وإن إليه راجعون، البقاء لله في الفنان العظيم طلعت زكريا".
ورحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا، إثر تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله المستشفى، حتى وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 59 عامًا.
وولد الفنان المصري طلعت زكريا في 29 مارس 1960، في الإسكندرية، وشارك في بطولة عدد من الأفلام من بينها "حاحا وتفاحة وأبو علي، وسيد العاطفي، وحليمو أسطورة الشواطئ" وغيرها، وقدم للمسرح مجموعة من المسرحيات من بينها" دوري مي فاصوليا وبابا جاب موز" وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر وصفه بالعظيم.. هذا ما قاله الزعيم عن وفاة طلعت زكريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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