- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
يُعرض الفيلم التسجيلي "عندي صورة: الفیلم رقم ١٠٠١ حیاة أقدم كومبارس في العالم" للمخرج محمد زيدان في سينما زاوية يوم الأحد 13 أكتوبر الساعة 7:00 مساءً، ويلي العرض مناقشة يحضرها منتج الفيلم مارك لطفي والمخرج.
وكان الفيلم فاز بأربعة جوائز دولية، وهي: جائزة نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي عربي إذ حصل على عرضه العالمي الأول في الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي عام 2017، كما نال جائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان طرابلس بلبنان، جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة في المهرجان القومي للسينما، والجائزة الأولى لأفضل فيلم وثائقي ضمن فعاليات برنامج عروض منصة الشارقة للأفلام الذي نظمته مؤسسة الشارقة للأفلام.
ويدور الفيلم حول زیدان المخرج الشاب الذي يصنع فیلما وثائقیا بمساعدة كمال الحمصاني أحد أقدم مساعدي الإخراج في مصر، عن مطاوع عویس أقدم كومبارس في تاریخ السینما المصریة والذي عمل في أكثر من ١٠٠٠ فیلم منذ أربعینیات القرن الماضي.
"عندي صورة :الفیلم رقم ١٠٠١ في حیاة أقدم كومبارس في العالم" من تأليف وإخراج محمد زيدان، بطولة كمال الحمصاني ومطاوع عويس، تصوير محمد الحديدي وموسيقى تصويرية مايكل فوزي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأحد.. عرض الفيلم التسجيلي "عندي صورة" في سينما زاوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.