شركاء مركز السينما العربية يقدمون 3 جوائز لمشاريع سينمائية في مهرجان مالمو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

اختتم مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد فعاليات سوق وملتقى المهرجان، والذي قدَّم فيه 3 من شركاء مركز السينما العربية جوائز دعم للمشروعات المشاركة في فعالياته.

ضمن صندوق دعم الأفلام الروائية الطويلة قدَّم مهرجان الجونة السينمائي جائزة مادية قدرها 5 آلاف دولار لمشروع الفيلم الروائي التونسي "قبل ما يفوت الفوت" للمخرج مجدي لخضر والمنتج محمد علي بن حمراء، بينما ذهبت جائزة الترويج والتوزيع في العالم العربي من MAD Solutions إلى نساء الجناح "ج" للمخرج محمد نظيف والمنتجة رشيدة السعدي.

وقدمت شركة The Imaginarium Films دعماً مادياً قدره 3 آلاف دولار لمشروع الفيلم الوثائقي "جزائرهم" للمخرجة لينا سولم والمنتجة ماري بالدوكي.

مهرجان مالمو للسينما العربية هو أيضاً واحد من شركاء مركز السينما العربية، ويستهدف عرض أفلام من مختلف الجنسيات العربية للجاليات المقيمة بالسويد، والتي يصل عددها إلى حوالي 175 جنسية مختلفة، ويجذب سنوياً آلاف صناع السينما من المخرجين والممثلين والمنتجين ومحبي السينما في جميع أنحاء العالم.