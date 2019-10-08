بالفيديو| طلعت زكريا يكشف حقيقة تكفل الرئيس الأسبق حسني مبارك بمصروفات علاجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تحدث الفنان الراحل طلعت زكريا عن حقيقة تكفل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بمصروفات علاجه بعد أن تعرض لوعكه صحية في عام 2007.
وقال زكريا، أثناء مداخلة تليفونية، في برنامج " مانشيت القرموطي"، الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي على قناة النهار: " أنا مريت بتجربة صعبة، إن الفنان يمر بأزمة صحية صعبة ويصرف كل مايملك من أجل صحته، أنا وصلت لهذة الدرجة، مشيرًا أن نقابة المهن التمثيلية وقفت بجانبه".
وتابع زكريا: " كثير من الفنانين وقفوا جنبي، ولكن لايوجد صديق في الوسط الفني، فكلهم فقط زملاء".
وكشف زكريا عن تكفل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بثمانية ملايين جنيه، قائلًا: " أثناء تلقي العلاج بباريس خلصت فلوسي، وما كنش عندي فلوس، قرروا إنهم ينقلوني من مستشفى إلي فندق، وفي نفس اليوم اللي اتنقلت فيه عشان أروح الفندق، 3 أشخاص خدوني في طيارة مخصوص، لقيت مكتوب عليها جمهورية مصر العربية، كانت الطيارة الخاصة اللي بيتنقل بها الرئيس حسني مبارك، ووصلت القصر العيني، وبلغني الطبيب وقتها بأن الرئيس مبارك قد تكفل بعلاجي على نفقته الشخصية".
وأضاف طلعت زكريا: " اتعالجت وخفيت وطلبت إني أقابله وبالفعل قابلته وكان مبسوط جدا من لقائي، وكان فخور بفيلم " طباخ الريس" وشكرني عليه.
يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودي وأمينة ونرمين ماهروبيومي فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.
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