وزيرة الثقافة ناعية الفنان طلعت زكريا: فقدنا أحد صناع البسمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وجميع القطاعات، الفنان طلعت زكريا، الذي توفي، عصر اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 58 عاما.

وقالت عبد الدايم، في بيان اليوم، "إن الحياة الفنية فقدت أحد صناع البسمة في مصر والوطن العربي والذي نجح في أداء أدواره بتلقائية فريدة جذبت قلوب الجمهور".

وتوفي الفنان طلعت زكريا اليوم، بعد تعرضه لوعكة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حسبما أعلنت ابنته الفنانة إيمي طلعت زكريا.

يذكر أن طلعت زكريا مواليد عام 1960 في الإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا وله العديد من الأعمال السينمائية الناجحة منها طباخ الريس، أبو علي، سيد العاطفي، حرمية في كي جي تو، حريم كريم، مسرحية ليلة زفاف المرحوم، بابا جاب موز وغيرها من الأعمال الفنية الخالدة.​