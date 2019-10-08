"مع السلامة يا راجل يا طيب".. هكذا ودع نجوم الفن طلعت زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نعى عدد من نجوم الفنان، الفنان الكبير طلعت زكريا، الذي وافته المنية اليوم، إثر تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله المستشفى، حتى وافته المنية اليوم، عن عمر ناهز 59 عامًا.

ونرصد لكم في هذا التقرير ما قاله نجوم الفن عبر حساباتهم بموقع "إنستجرام":

كريم فهمي

نشر الفنان كريم فهمي، صورة الفنان طلعت زكريا وعلق عليها: "البقاء لله، لا إله إلا الله ، الأستاذ طلعت زكريا في ذمة الله".

محمد أنور

ونشر الفنان محمد أنور، صورة الفنان طلعت زكريا وعلق عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله وربنا يرحمه يارب ويدخله فسيح جناته".

أحمد السقا

‫نشر الفنان أحمد السقا، صورة الفنان طلعت زكريا وعلق عليها: "مع السلامة اخويا وصاحبي ربنا يرحمك برحمته".

إيمان العاصي

لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمك ويغفرلك ويصبر ولادك يارب الأستاذ طلعت زكريا في ذمة الله

سليمان عيد

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"الله يرحمك ياطلعت ياحبيبى رغم السنين إللى عانيت فيها من المرض بس عمر الضحكه مافارقت وشك وده كله فى ميزان حسناتك ربنا يرحمك ويغفرلك وفى الجنة إن شاء الله"

شيكو

وشارك الفنان شيكو جمهوره بصورة للفنان طلعت زكريا، وعلق عليها: "البقاء لله...الفاتحة".

محمد محمود عبدالعزيز

ونشر الفننان محمد محمود عبدالعزيز، صورة الفنان طلعت زكريا وعلق عليها: "انتقل إلى رحمة الله الفنان طلعت زكريا "اسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا و للفنان طلعت زكريا و لكل من رحلوا عنا"

أمير كرارة

نشر الفنان أمير كرارة، عبر حسابه الشخصي، صورة الفنان طلعت زكريا، وعلق عليها: "البقاء والدوام لله الله يرحمك يا راجل يا طيب".

بسمة وهبة

وشاركت الإعلامية بسمة وهبة جمهورها بصورة للفنان طلعت زكريا، وعلقت عليها: "رحلة طويلة من التعب والإجتهاد، رحلة مليانة ضحك ... طباخ الرئيس صاحب الصوت المميز والإيفية الباقي،طلعت زكريا يودعنا وسايب وراه ذكريات، لقطات، مشاهد كتير أبكت المشاهدين من الضحك والحب لحظة صعبة بالتأكيد علينا بس اللي عمل فن زي اللي عمله طلعت زكريا هيفضل عايش، ربنا يصبر أهله وأحبائه، ربنا يصبرنا على فراقه، وربنا يرحمه بعدد كل ضحكة كان هو السبب فيها".

وولد الفنان المصري طلعت زكريا في 29 مارس 1960، في الإسكندرية.

وشارك في بطولة عدد من الأفلام من بينها "حاحا وتفاحة وأبو علي، وسيد العاطفي، وحليمو أسطورة الشواطئ" وغيرها.

وقدم للمسرح مجموعة من المسرحيات من بينها" دوري مي فاصوليا وبابا جاب موز" وغيرها.