موعد عزاء الفنان طلعت زكريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

تقام جنازة الفنان الراحل طلعت زكريا، يوم الخميس القادم بمسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة عقب صلاة المغرب.

ومن المقرر أن جنازة طلعت زكريا ستنطلق غدًا الأربعاء، في تمام السابعة صباحًا، لمثواه الأخير في مقابر الأسرة بالإسكندرية.

كان الفنان طلعت زكريا تعرض لوعكة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حسبما أعلنت ابنته الفنانة إيمي

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طلعت زكريا مطالبة محبيه بالدعاء له.

ولد الفنان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا

وريكو وإخراج ممدوح زكى.