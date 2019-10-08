طلعت زكريا عن تجربة مرضه: "كنت خايف أموت وأسيب ولادي لوحدهم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

روى الفنان طلعت زكريا تجربة مرضه، التي تعرض لها في عام 2007، عقب إصابته بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا.

وخلال لقائه ببرنامج"واحد من الناس"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، قال إنه كان يخشي الموت خلال فترة مرضه، بسبب أولاده، مضحًا: " أن الطبيب المعالج له، كان يطلب من أولاده أن يحتضنوه لآنه من الممكن أن يتوفى في أي لحظة".

وأضاف زكريا: " كنت ببص لولادي وأنا بموت، كنت تعبان ومفيش حد غيري في حياتهم، الدكتور كان كل يوم يقولهم اطلعوا بوسوه لأنه ممكن يبقى أخر يوم ليا، وده كان حمل عليهم".

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ورحل صباح اليوم الفنان الكبير طلعت زكريا عن عُمر ناهز الـ59 عامًا.

كان الفنان طلعت زكريا قد تعرض لوعكة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حسبما أعلنت ابنته الفنانة إيمي طلعت زكريا مطالبة محبيه بالدعاء له.

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودي وأمينة ونرمين ماهروبيومي فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت مؤخرا من تصوير فيلم جديد بعنوان "الموقف" بمشاركة منة فضالي ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.