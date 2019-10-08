محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شهد حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد، أخر ظهور للفنان الراحل طلعت زكريا، وذلك منذ شهر تقريبًا، بأحد الفنادق الكبرى
وظهر طلعت في عدد من الصور وسط أسرته، ولم يكن طلعت في كامل صحته، حيث ظهر في معظم الصور وهو جالس، كما نشرت ابنته الفنانة الشابة إيمي فيديو من حفل الزفاف وهى تحتضنه وتغني له أغنية "يا بتاع النعناع" للمطرب مصطفى حجاج، واختتمت الفيديو بقبلة على وجنته
ورحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا، إثر تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله المستشفى، حتى وافته المنية اليوم، عن عمر ناهز 59 عامًا.
وولد الفنان المصري طلعت زكريا في 29 مارس 1960، في الإسكندرية.
وشارك في بطولة عدد من الأفلام من بينها "حاحا وتفاحة وأبو علي، وسيد العاطفي، وحليمو أسطورة الشواطئ" وغيرها.
وقدم للمسرح مجموعة من المسرحيات من بينها" دوري مي فاصوليا وبابا جاب موز" وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| غنت له ابنته "يا بتاع النعناع".. أخر ظهور لطلعت زكريا في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.