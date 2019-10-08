بالفيديو| غنت له ابنته "يا بتاع النعناع".. أخر ظهور لطلعت زكريا في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شهد حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد، أخر ظهور للفنان الراحل طلعت زكريا، وذلك منذ شهر تقريبًا، بأحد الفنادق الكبرى

وظهر طلعت في عدد من الصور وسط أسرته، ولم يكن طلعت في كامل صحته، حيث ظهر في معظم الصور وهو جالس، كما نشرت ابنته الفنانة الشابة إيمي فيديو من حفل الزفاف وهى تحتضنه وتغني له أغنية "يا بتاع النعناع" للمطرب مصطفى حجاج، واختتمت الفيديو بقبلة على وجنته

ورحل الفنان طلعت زكريا عن عالمنا، إثر تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله المستشفى، حتى وافته المنية اليوم، عن عمر ناهز 59 عامًا.

Advertisements

وولد الفنان المصري طلعت زكريا في 29 مارس 1960، في الإسكندرية.

وشارك في بطولة عدد من الأفلام من بينها "حاحا وتفاحة وأبو علي، وسيد العاطفي، وحليمو أسطورة الشواطئ" وغيرها.

وقدم للمسرح مجموعة من المسرحيات من بينها" دوري مي فاصوليا وبابا جاب موز" وغيرها.