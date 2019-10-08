تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مثير للفنانة الكويتية فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي كشف عن غيرتها المشتعلة على ” الرئيسي ” بشكل تلقائي عندما عبرت فتاة عن إعجابها به .
وأظهر المقطع الذي صورته نفس الفتاة أثناء تواجدهما في كواليس إحدى جلسات التصوير دون أن ينتبها ، إذ اقتربت من “الرئيسي ” وقالت له : ” والله في أكيت؟ عقيل في منك نسخ بالسوق ” .
وقامت النجمه الكويتية بدفع زوجها بشكل تلقائي بسبب شعورها بالغيرة ، فيما ابتعد الزوج خجلاً عندما اكتشف أنه تم تصوير الموقف لترد الشابة : “الله يخليه لك يا رب”.
وكان الثنائي قد أشعلا مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً ، بعد ظهورهما بملابس النوم مما عرضهما لانتقاد حاد .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: شابة تغازل زوج فرح الهادي أمامها ورد فعل عنيف للأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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